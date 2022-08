Premier League, Ligue 1 e Bundesliga voltam nesta sexta-feira; veja partidas

Temporada europeia retorna no mês de agosto com La Liga, Eredivisie e Série A apenas no próximo fim de semana

Tolga Akmen/EFE/EPA Gabriel Jesus é a grande aposta do Arsenal nesta temporada, e entra em campo na sexta-feira



O futebol masculino europeu está de volta. Nesta sexta-feira, 04, três das cinco principais ligas do Velho Continente iniciam suas temporadas: Premier League (Campeonato Inglês), Ligue 1 (Campeonato Francês) e Bundesliga (Campeonato Alemão). Considerada o Top 1 de campeonatos no mundo, o Inglês abre sua 30ª edição com o duelo entre Crystal Palace e Arsenal às 16h (horário de Brasília). Os Gunners se reforçaram bem com Gabriel Jesus, Zinchenko, Turner, Marquinhos e Fábio Vieira, e animaram os torcedores com uma pré-temporada impecável. A primeira rodada se estende até domingo com o atual campeão City entrando em campo no domingo às 12h30 contra o West Ham. Na França, o Lyon abre os trabalhos contra o recém-promovido Ajaccio às 16h. O PSG joga no sábado, às 16h, contra o Clermont. Os dois campeonatos poderão ser vistos na ESPN e Star+. Já a Bundesliga terá o campeão em campo nesta sexta-feira. O Bayern de Munique estreia fora de casa contra o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa e que pode fazer frente ao domínio bávaro, às 15h30. As águias contrataram Götze, Alario e Smolcic, além de ter estabelecido as permanências de Petter Hauge e Jakic; o Bayern trouxe Mané, Mazraoui e Gravenberch. A Band e o OneFottball transmitirão o campeonato.

Confira os jogos da 1ª rodada da Premier League:

SEXTA-FEIRA, 05

16h – Crystal Palace x Arsenal

SÁBADO, 06

08h30 – Fulham x Liverpool

11h – Bournemouth x Aston Villa

11h – Newcastle x Notthingham Forest

11h – Tottenham x Southampton

11h – Leeds x Wolverhampton

13h30 – Everton x Chelsea

DOMINGO, 07

10h – Leicester City x Brentford

10h – Manchester United x Brighton

12h30 – West Ham x Manchester City

Confira os jogos da 1ª rodada da Ligue 1:

SEXTA-FEIRA, 05

16h – Lyon x Ajaccio

SÁBADO, 06

12h – RC Strasbourg x Mônaco

16h – Clermont x PSG

DOMINGO, 07

8h – Toulouse x Nice

10h – LOSC x Auxerre

10h – Lens x Stade Brestois

10h – Montpellier x Troyes

10h – Angers x Nantes

12h05 – Rennes x Lorient-Bretagne Sud

15h45 – Olympique x Reims

Confira os jogos da 1ª rodada da Bundesliga:

SEXTA-FEIRA, 05

15h30 – Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique

SÁBADO, 06

10h30 – Bochum x Mainz 05

10h30 – Augsburg x Freiburg

10h30 – Wolfsburg x Werder Bremen

10h30 – Union Berlin x Hertha Berlin

10h30 – Monchengladbach x Hoffenheim

13h30 – Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

DOMINGO, 07

10h30 – Stuttgart x RB Leipzig

12h30 – Colônia x Schalke