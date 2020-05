Presidente da Uefa acredita que público poderá voltar aos estádios ainda em 2020

Reprodução "Eu espero que os fãs retornem aos estádios de futebol no outono", disse Ceferin



O esloveno Aleksander Ceferin, que preside a Uefa, disse confiar no retorno do público aos estádios a partir de setembro deste ano, durante o outono europeu, após a pandemia do novo coronavírus.

“A humanidade sobreviveu a muitas guerras e muitas epidemias e, sem dúvida, sobreviveremos ao novo coronavírus. Eu espero que os fãs retornem aos estádios de futebol no outono”, afirmou ao jornal esloveno Dnevnik.

Otimista, Ceferin acredita que os clubes e federações vão se recuperar financeiramente em um futuro próximo. “A Uefa sairá vitoriosa da crise. Teremos algumas perdas, mas nos recuperaremos em breve.”

Até o momento, apenas o Campeonato Alemão retomou seus jogos na Alemanha, mas sem torcedores. Espanha e Inglaterra voltaram aos treinos, mas não possuem data para retornarem com seus campeonatos.

* Com Estadão Conteúdo