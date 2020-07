Presidente do Barcelona admite negociação com a Inter por Lautaro Martínez

Josep Maria Bartomeu afirmou que está conversando com os dirigentes italianos, mas ressaltou que a negociação está parada devido a reta final da temporada

Reprodução/Twitter @Inter Lautaro Martinez é a estrela da Inter de Milão



De olho na próxima temporada, o Barcelona está atrás de um novo atacante para seu elenco. O nome da vez é o argentino Lautaro Martínez, que defende atualmente a Inter de Milão. O presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, revelou que já há negociações com a equipe italiana, mas que nada será resolvido antes do final da atual temporada, que foi reiniciada há cerca de um mês após paralisação por conta da pandemia de Covid-19.

“Com a Inter de Milão falamos de Lautaro, mas não será agora. Vamos esperar a temporada terminar e mais uma vez avaliaremos tudo”, disse o presidente da equipe da Catalunha em uma entrevista ao canal de TV espanhol TV3 na noite deste domingo. “Agora o assunto está parado. Temos que acabar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e aí ver quais serão as nossas prioridades”.

Ex-jogador do Racing, Lautaro Martínez tem se destacado na Inter de Milão desde sua chegada na Itália em 2018 e a sua contratação pelo Barcelona tem o apoio do craque Lionel Messi, seu companheiro na seleção da Argentina.

A paralisação na negociação fará vencer a multa rescisória do jogador argentino, estabelecida em 111 milhões de euros (R$ 670 milhões pela cotação atual) e criará um cenário totalmente novo quando for retomada. Com 22 anos, Lautaro Martínez disputou 38 jogos pela Inter de Milão e marcou 17 gols até agora na temporada.

Sobre a situação do técnico Quique Setién, que corre o risco de demissão, Bartomeu disse que nada mudou. “Setién será o treinador nas últimas partidas do Campeonato Espanhol e também na Liga dos Campeões”, afirmou o presidente, que comentou sobre Xavi Hernández, ídolo do clube que poderá ser o próximo técnico

“Xavi será treinador do Barcelona porque isso é o que ele quer e porque tem vontade para isso. Está muito preparado. Mas tempo ao tempo. Agora não procuramos um técnico. Estamos concentrados no final do Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões”, finalizou.