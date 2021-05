Presidente do Barcelona promete reformulação e faz lista de dispensa com brasileiros

Além das saídas, a ideia é manter Lionel Messi no elenco – o craque argentino tem contrato somente até junho deste ano

Divulgação UEFA Phillippe Coutinho comemora o gol marcado na vitória do Barcelona sobre o Lyon com Lionel Messi



Presidente do Barcelona, Juan Laporta ficou completamente com a campanha do time no Campeonato Espanhol – restando uma rodada para o término do torneio, os catalães não têm mais chances de ganhar o título. Irritado com o desempenho abaixo do esperado, o mandatário anunciou que o clube passará por grande reformulação para a próxima temporada, com brasileiros na “lista” de dispensa. “A Liga dos Campeões e o Espanhol foram incompreensivelmente perdidas no meu ponto de vista”, disparou, durante a 24.ª Festa do Esporte Catalão, na noite de terça-feira. “Vamos tomar decisões a partir da próxima semana. Precisamos de uma equipe competitiva, que aspire vencer a Liga doa Campeões e La Liga (Campeonato Espanhol). Quando digo que um ciclo acabou e estamos em processo de renovação, é sério”, garantiu.

Na barca feita pelo presidente do Barça, estão nomes consagrados, como os brasileiros Neto, no gol, e Philippe Coutinho, no meio de campo. Umtiti, Piqué, Pjanic, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Griezmann, Dembélé e Braithwaite seriam outros jogadores de renome fora dos planos, de acordo com veículos de informação espanhóis. “Hoje, o futebol feminino é quem mostra o orgulho de todos os culés (torcedores do Barcelona)”, afirmou Laporta, lembrando da conquista da Liga dos Campeões feminina, no último final de semana, diante do Chelsea.

A reformulação não seria a primeira feita por Laporta no Barcelona. Quando chegou ao Camp Nou pela primeira vez, em 2003, dispensou 12 jogadores. Um ano depois, foram outras 16 saídas. Agora deve seguir o mesmo caminho. Além das saídas, a ideia é manter Lionel Messi no elenco – o craque argentino tem contrato somente até junho. Para isso, a intenção é fortalecer o ataque com a chegada de Sergio Aguero, que ficará sem contrato na metade deste ano. Uma troca entre o francês Griezmann e o português João Félix, do Atlético de Madrid, também estaria em andamento, segundo a mídia local.