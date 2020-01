Presidente do Peru revela esforço para ajudar adversário do São Paulo na Libertadores

EFE/Ernesto Arias Martín Vizcarra declarou apoio ao Binacional



O Binacional, adversário do São Paulo na Libertadores da América, é considerado o time mais fraco do grupo por ter sido fundado recentemente e não poder atuar no seu estádio, localizado a 3.800 metros acima do mar. O clube peruano, no entanto, irá contar com auxílio do presidente Martín Vizcarra para jogar em casa no torneio sul-americano e dificultar a vida dos adversários com a altitude.

Em entrevista à imprensa local, nesta sexta-feira (3), o mandatário afirmou que dará uma “atenção especial” para que a casa do Binacional esteja apta para atender as normas da Conmebol. Até o momento, o estádio localizado na cidade de Juliaca não possui iluminação, o que impossibilita a realização de partidas à noite.

“Vamos prestar atenção especial para que o estádio possa ter a iluminação e não haja nenhum risco de que a equipe da Binacional possa jogar precisamente em casa, aqui em Juliaca”, disse o presidente, depois de visitar um hospital na região.

Para que isso ocorra, porém, o Binacional terá que correr contra o tempo. Isto, porque a primeira partida da Libertadores está marcada para o dia 5 de março, justamente contra os são-paulinos, em duelo válido pela primeira rodada. Além disso, a instalação está avaliada em 4 milhões de dólares (R$ 16,1 milhões de reais, na cotação atual), de acordo com o diário “Olé”.

Caso não possa atuar em Juliaca, o Binacional deverá mandar as suas partidas em Arequipa, cidade que fica a 2.300 metros acima do mar, ou no próprio Estádio Monumental de Lima, palco da última final da Libertadores.

O Binacional está no Grupo D da Libertadores, ao lado de São Paulo, River Plate e LDU. Os dois primeiros da chave avançam para as oitavas de final do torneio.