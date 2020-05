Presidente do PSG é eleito a pessoa mais influente do mundo da bola em 2020

EFE Nasser Al-Khelaifi foi responsável por contratar Neymar



A “France Football” escolheu Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, como a pessoa mais influente do mundo do futebol em 2020. Além de comandar o atual campeão francês, o empresário catariano também é o chefe da BeIn Media Group, companhia de entretenimento e esportes.

A publicação desta segunda-feira (18) explica que Al-Khelaifi foi eleito devido à sua importância no Catar, país que sediará a Copa do Mundo de 2022, e também graças ao seu poder dentro do mundo da bola. “NAK se encontra em uma encruzilhada de influências e peças de poder, o que lhe permite ocupar um lugar privilegiado e lucrar com status de pessoa inevitável”, definiu.

Na próxima terça-feira, a “France Football” irá divulgar a lista dos 50 mais influentes do ano. Hoje, a matéria já citou alguns nomes presentes no ranking, como Lionel Messi, Neymar, Salah, Zinédine Zidade, Guardiola, por exemplo.