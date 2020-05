Presidente do Liverpool quer retorno do Campeonato Inglês: ‘Bom para o país’

EFE O Liverpool lidera o Campeonato Inglês com sobras



Presidente do Liverpool, Tom Werner se manifestou, na manhã desta sexta-feira (20), a favor da conclusão em campo do Campeonato Inglês, torneio liderado com sobras pelos “Reds”.

“O mais importante é que encontremos uma maneira de que essas partidas sejam jogadas, porque acredito que seria bom para o país”, explicou o dirigente.

“Acredito que os protocolos que a Premier League, alguém diz que é mais seguro jogar com portões fechados do que ir ao supermercado”, completou Werner.

Nesta terça-feira, as equipes começaram a voltar aos treinos com os jogadores trabalhando em pequenos grupos. A expectativa é que na próxima semana sejam retomadas as sessões com contato, na fase 2 do reinício do futebol na Inglaterra.

O Liverpool lidera o campeonato com 82 pontos, enquanto o Manchester City aparece em segundo com 57. Para os comandados pelo alemão Jürgen Klopp, faltam seis pontos, em nove jogos, para garantir o troféu.

*Com EFE