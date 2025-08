Promotoria francesa pede processo por estupro contra jogador do PSG

Mulher afirmou que Achraf Hakimi a beijou e tocou seu corpo sem consentimento antes de estuprá-la em sua casa em Boulogne-Billancourt, no ano de 2023

Ronald Wittek/EFE/EPA Ela contou que conheceu o atleta em janeiro do mesmo ano no Instagram



A Promotoria de Nanterre (França) solicitou, nesta sexta-feira (1º) o comparecimento do jogador marroquino do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi ao tribunal criminal de Hauts-de-Seine por suposto estupro de uma mulher em 2023, o que o atleta nega, indicou o Ministério Público ao ser questionado pela AFP. “Agora cabe ao magistrado instrutor tomar sua decisão”, afirmou a Promotoria de Nanterre (periferia de Paris), confirmando uma informação do jornal Le Parisien. O jogador do PSG, de 26 anos, havia sido investigado por estupro e foi colocado sob controle judicial em 2023, depois de ser acusado por uma jovem de tê-la estuprado em sua casa em Boulogne-Billancourt, também na periferia parisiense, alguns dias antes. No fim de fevereiro de 2023, a jovem foi à delegacia, onde declarou ter sido estuprada, mas sem realizar uma denúncia formal.

Ela contou que conheceu o atleta em janeiro do mesmo ano no Instagram e que foi até sua casa em um veículo conduzido por Hakimi, indicou uma fonte policial na época. A mulher afirmou que o atleta a beijou e tocou seu corpo sem consentimento antes de estuprá-la, de acordo com a mesma fonte. Segundo a jovem, ela conseguiu se esquivar e uma amiga, que a contactou por SMS, foi buscá-la. Ao ser questionada pela AFP, a advogada do jogador, Fanny Colin, estimou que esta solicitação é “incompreensível e sem sentido em vista dos elementos do caso”.

