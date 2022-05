PSG anuncia saída de Di María: ‘Marcou a história do clube’

Além de conquistar 18 taças com a camisa azul e vermelha, sendo cinco do Campeonato Francês, o meia-atacante argentino tornou-se o jogador com mais assistências na história do clube

Reprodução/ Twitter @PSG_inside Di María está de saída do Paris Saint-Germain



O Paris Saint-Germain confirmou na tarde desta sexta-feira, 20, a saída do meio-campista Ángel Di María, que não teve o seu contrato renovado e deve fechar com a Juventus nos próximos dias. Em comunicado, a diretoria parisiense convidou os torcedores a fazer uma grande festa para o argentino – a despedida do jogador acontecerá neste sábado, 21, diante do Metz, no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Francês 2021/2022. “Di Maria definitivamente marcou a história do clube”, reagiu Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG. “Ele será lembrado pelos torcedores como um jogador de espírito impecável, que mostrou um compromisso inabalável em defender nossas cores”, acrescentou.

Contratado junto ao Manchester United, em 2015, Di María, de fato, marcou época em suas sete temporadas no Paris Saint-Germain. Além de conquistar 18 taças com a camisa azul e vermelha, sendo cinco do Campeonato Francês, o meia-atacante tornou-se o jogador com mais assistências na história do clube. Ao todo, o argentino participou de 294 partidas oficiais pelo PSG, contabilizando 91 gols e incríveis 111 assistências. Na última temporada, entretanto, o jogador de 34 anos perdeu espaço com a chegada do compatriota Lionel Messi, além das permanências de Kylian Mbappé e Neymar.

Títulos conquistados por Di María no PSG:

5 Campeonatos Franceses (2016, 2018, 2019, 2020, 2022)

5 Copas da França (2016, 2017, 2018, 2020, 2021)

4 Copas da Liga (2016, 2017, 2018, 2020)

4 Supercopas da França (2016, 2018, 2019, 2020)