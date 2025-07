PSG atropela Real Madrid, define o jogo no primeiro tempo e vai à final do Mundial contra o Chelsea

Com oito minutos de jogo, o time de Luís Henrique já tinha marcado dois dos gols do 4 a 0; os ‘blancos’ sofreram com a ausência de Hujisen na zaga, e viram Asencio e Rüdiger falharem duas vezes

EFE/EPA/CJ GUNTHER Paris Saint-Germain joga afinal do Mundial contra o Chelsea, às 16h, no domingo (13), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey



O PSG atropelou o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (9). Com placar de 4 a 0, o time de Luís Enrique já tinha marcado dois gols com oito minutos de jogo, e irá a final do Mundial contra o Chelsea. O jogo começou freneticamente em Nova Jersey. Com cinco minutos de jogo, o goleiro do Real Madrid, Courtois, já tinha feito dois milagres. Mas o ataque do campeão europeu era implacável, e abriu o placar nesses mesmos cinco minutos. Fabian Ruiz marcou após passe de Dembélé, que já teria sofrido pênalti de Courtois. O atacante francês ficou com a bola após mais uma falha de Asencio, que fazia um péssimo Mundial. Dois minutos depois, o segundo gol, agora depois de falha de Rdiger, que furou a bola na intermediária e deixou Dembélé de frente para o gol para ampliar.

Com 25 minutos de jogo, o Real Madrid ainda não tinha entrado em campo. Com mais uma descida do clube francês, o placar foi ampliado por Fabián Ruiz, que entrava na área madridista para finalizar sem esforço e já marcava seu segundo gol na partida. Os “blancos” estavam nas cordas e abrindo contagem, assistindo o PSG trocar passes. Kvaratskhelia quase fez a goleada no primeiro tempo, mas mandou para fora pelo lado direito, em mais uma chegada sem dificuldade. Os franceses terminaram o primeiro tempo com 77% de posse de bola.

Voltando do intervalo, Xabi Alonso não fez nenhuma modificação no Real. O time voltou do mesmo jeito que saiu, com a marcação totalmente aberta e acabou levando mais um gol, que foi anulado por impedimento. Modrić entrou, no que seria o seu último jogo pelo Real Madrid, antes da ida ao Milan, para tentar reverter o resultado.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O time espanhol melhorou um pouco na metade do segundo tempo com as modificações, também com a queda de intensidade do clube francês. Apesar de algumas finalizações, elas levavam pouco perigo para o gol de Donnarumma. Xabi Alonso sofreu com a ausência de Dean Hujisen, contratado exatamente para dar maior solidez a zaga. Ainda deu tempo de Gonçalo Ramos, que entrou no segundo tempo, marcar o seu e definir o placar. O Paris Saint-Germain joga a final do Mundial contra o Chelsea, às 16h, no domingo (13), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Como foi o jogo

Primeiro escanteio do jogo para o Real Madrid com menos de dois minutos de jogo, após finalização de Tchouaméni

Ação respondida em menos de um minuto com finalização de Kvaratskhelia pelo lado esquerdo do gol

Chutasso de Fabian Ruiz, espalmada por Courtois

Outra defesa mágica de Cortouis, em finalização a queima-roupa de Dembélé

Na terceira chegada, o zagueiro Asensio, que está fazendo um péssimo Mundial, perdeu a bola dentro da área, roubada por Dembélé, que assistiu Fabian Ruiz para finalizar sem goleiro

Em outra falha da zaga, agora de Rüdiger, que furou a bola na intermediária e deixou Dembélé sozinho para ampliar o placar

Hakimi finaliza para fora em mais uma descida do PSG

Nuno Mendes desarmou Vini Jr. que entrava sozinho na área

Mbappé levou a bola do meio do campo até o ataque sozinho, driblou e finalizou travado por Marquinhos

Fabián Ruiz marcou chegando de frente para o gol, depois de passe de Hakimi, para fazer o 3 a 0

Kvaratskhelia quase marcou o quarto, mas acabou finalizando para fora depois de chegar mais uma vez sem dificuldade na área de ataque

Courtois quase tomou um gol de muito longe por estar adiantado, mas conseguiu se recuperar e evitou a goleada na primeiro tempo

SEGUNDO TEMPO

PSG fez o quarto, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada

Mbappé isolou uma bola da entrada da área

O Real melhorou com as modificações e a queda de produção dos franceses

Valverde mandou uma bola muito forte que explodiu nas costas de Beraldo

Em rara chance do Real, Militão finalizou uma cabeçada para fora após escanteio

Gol de Gonçalo Ramos, para fechar o caixão, girando dentro da área e deixando os zagueiros perdidos

Gols

Fabián Ruiz, 5 minutos do primeiro tempo

Dembélé, 8 minutos do primeiro tempo

Fabián Ruiz, 23 minutos do primeiro tempo

Gonçalo Ramos, 42 minutos do segundo tempo

Próximas partidas

Chelsea x PSG, 13/7, às 16h

Real Madrid x Osasuna, 19/8/ às 16h pelo Campeonato Espanhol