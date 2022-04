PSG coloca Neymar em barca e define preço de 90 milhões de euros para vender brasileiro, diz TV 

A saída do craque brasileiro pode fazer parte de uma grande reformulação no elenco do Paris Saint-Germain

EFE / Juanjo Martín. Neymar sendo marcado por Kroos durante Real Madrid x PSG



O Paris Saint-Germain colocou o atacante Neymar como um dos nomes que podem sair na próxima janela de transferências. De acordo com informações da emissora britânica “Sky Sports”, divulgadas nesta quarta-feira, 27, a diretoria francesa está disposta a negociar o brasileiro por 90 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 475 milhões) – o valor é consideravelmente inferior aos 222 milhões de euros pagos para tirar o craque do Barcelona, em 2017. Apesar de aceitar propostas, o clube parisiense possui os direitos econômicos do jogador até a metade de 2025.

A saída de Neymar pode fazer parte de uma grande reformulação no elenco do PSG. Mesmo com a conquista de mais uma taça do Campeonato Francês, a diretoria não ficou satisfeita com o desempenho do time, que caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o principal objetivo da temporada. Assim, segundo apuração do jornal francês “L’Équipe”, devem deixar o clube os meio-campistas Di María, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes e Julian Draxler, além dos laterais Kehrer e Kurzawa. Contestado, o treinador argentino Maurício Pochettino também não continuará no cargo.

Destaque do PSG nas últimas temporadas, Kylian Mbappé é outro que também não deve permanecer no Parque dos Príncipes. Com contrato até o fim de junho, o atacante francês ainda não renovou com o Paris e é constantemente especulado no Real Madrid. Diretor da equipe francesa, o brasileiro Leonardo afirmou, em entrevista concedida nas últimas semanas, que a diretoria segue trabalhando para prorrogar o vínculo do jogador.