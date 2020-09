PSG confirma mais três casos de covid-19; número de infectados chega a seis

Neymar, Paredes e Di Maria já haviam sido diagnosticado com o vírus; time reestreia no Francês na próxima semana

David Ramos/EFE Neymar e Di Maria, além de Paredes, foram os primeiros diagnosticados no elenco; agora, mais três jogadores estão com covid-19



O PSG confirmou nesta quinta-feira que mais três jogadores foram diagnosticados com o novo coronavírus no elenco. Depois de Neymar, Di Maria e Paredes receberem o resultado positivo no início da semana, o clube submeteu o elenco a uma bateria de testes na quarta-feira, e os novos casos foram revelados. Segundo o jornal francês LeParisien, dois deles são Mauro Icardi e Marquinhos.

“Os mais recentes testes PCR SarsCoV2 realizados no time do Paris Saint-Germain confirmam o resultado de três novos casos positivos. Esses jogadores seguirão o protocolo de saúde apropriado”, escreveu o clube, em um breve comunicado divulgado nas redes sociais.

Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs. Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 3, 2020

Parte dos jogadores do PSG foram a Ibiza depois do fim da temporada, quando o time ficou em segundo lugar na Liga dos Campeões, derrotado pelo Bayern de Munique na final. Outra parte está concentrada com a seleção francesa, que disputa a Liga das Nações da UEFA a partir deste sábado, 5.

Depois de ter os primeiros jogos do Campeonato Francês adiados por conta das finais da Liga dos Campeões, o PSG começa a temporada 2020-2021 na próxima quinta-feira, às 16h, contra o Lens, fora de casa. Já no domingo, dia 13, enfrenta o rival Olympique de Marselha, no Parque dos Príncipes, em Paris, muito provavelmente sem seus principais jogadores.