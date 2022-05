PSG encerra disputa com o Real Madrid e anuncia permanência de Mbappé

Atacante vinha sendo disputado pelo Real Madrid, que não conseguiu fechar um acordo com o francês nesta temporada

Reprodução/Instagram @psg Renovação foi anunciada na tarde deste sábado, 21



Depois de diversos rumores sobre os eu destino, o atacante francês Kylian Mbappé anunciou que ficará no PSG para a próxima temporada. A confirmação veio neste sábado, 21, através do próprio jogador e do clube francês. Aos 23 anos, Mbappé anúncio uma extensão contratual até 2025 e encerrou a novela. “Gostaria de anunciar que optei por renovar meu contrato com o Paris Saint-Germain e, claro, estou muito satisfeito. Estou convencido de que aqui posso continuar crescendo em um clube que oferece tudo o que é necessário para atuar em alto nível. Também estou muito feliz por continuar a jogar na França, o país onde nasci, onde cresci e onde fiz o meu nome”, disse o jogador. Ele vinha negociando com o Real Madrid nas últimas semanas e muitos consideravam a ida do francês para a Espanha como certa. Mbappé foi o principal nome da equipe na temporada, liderando a campanha pelo título francês do clube.