PSG faz oferta ‘astronômica’ para Mbappé renovar contrato; veja valores 

O Paris Saint-Germain também estaria disposto a atender o desejo do atacante em disputar os Jogos Olímpicos de 2024

FRANCK FIFE / AFP Kylian Mbappé é o principal destaque do PSG nas últimas temporadas



O Paris Saint-Germain ainda não desistiu de Kylian Mbappé, principal destaque do time nas últimas três temporadas e segundo maior artilheiro da história do clube – ele alcançou a marca de Zlatan Ibrahimovic, com 156 gols pela equipe francesa. De acordo com informações do jornal “Le Parisien”, o PSG fez uma proposta ao staff do jogador para renovar o contrato até junho de 2024 – atualmente, vínculo do craque vai até a metade deste ano. Segundo a publicação, a oferta seria de um salário anual de 50 milhões de euros (cerca de R$287 milhões na cotação atual), além do pagamento de luvas de 100 milhões de euros (R$573 milhões) para assinar o novo acordo.

O PSG também estaria disposto a atender o desejo de Mbappé em disputar os Jogos Olímpicos de 2024, que acontecerão justamente na capital francesa. Apesar dos valores astronômicos, a diretoria parisiense não sente tanta confiança, já que o atacante tem o desejo de vestir as cores do Real Madrid. Caso não aceite a nova oferta do clube, o jogador de 23 anos pode deixar o Parque dos Príncipes sem dar retorno financeiro ao Paris. Em excelente fase, Mbappé soma 34 partidas na temporada, com 24 gols marcados e 17 assistências para os companheiros.