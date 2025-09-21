PSG jogará clássico com Olympique de Marselha com oito desfalques por causa da cerimônia da Bola de Ouro
Jogo deveria ter sido disputado neste domingo (21), no estádio Vélodrome, no sul do país, foi adiado por causa da piora das condições climáticas e da previsão de forte tempestade
Oito jogadores do Paris Saint-Germain foram indicados à Bola de Ouro, mas alguns deles estarão em campo durante a cerimônia de premiação. O clássico com o Olympique de Marselha, que deveria ter sido disputado neste domingo (21), no estádio Vélodrome, no sul do país, foi adiado por causa da piora das condições climáticas e da previsão de forte tempestade, após um aviso do governo da região de Provença, Alpes e Costa Azul.
Pelo regulamento da Ligue 1, as partidas adiadas devido ao mau tempo devem ser disputadas no dia seguinte. Assim, o órgão que organiza a competição nacional reagendou o clássico para as 20h locais (15h no horário de Brasília) desta segunda-feira, exatamente uma hora antes do início da premiação, às 16h (de Brasília, 21h na França), no Théâtre du Châtelet, em Paris.
“Conforme comunicado pela Liga Profissional de Futebol, e de acordo com seu regulamento, a partida está remarcada para esta segunda-feira, 22 de setembro, às 20h, no Orange Vélodrome. O clube informa aos seus torcedores que os ingressos adquiridos para a partida de hoje à noite permanecerão válidos para a partida remarcada de amanhã”, anunciou o Olympique, em comunicado. Todos os bilhetes foram vendidos.
Indicados entre os 30 finalistas ao prêmio de melhor jogador, na categoria principal, Dembélé, Doué e João Neves deverão comparecer à premiação oferecida pela revista France Football, já que estão lesionados e não foram relacionados para a partida em Marselha. Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabián Ruiz e Vitinha, porém, deverão perder o evento. Os brasileiros Raphinha e Vinícius Júnior também concorrem ao prêmio de melhor jogador, vencido pelo volante Rodri em 2024, decisão que provocou polêmica com o atacante do Real Madrid e um boicote do clube espanhol.
*Com informações do Estadão Conteúdo
