PSG paga ‘bolada’ para Inter de Milão e anuncia contratação de lateral Achraf Hakimi 

O marroquino se junta aos craques Neymar, Mbappé e Di María, além também recém-contrato Wijnaldum, ex-Liverpool

Reprodução/PSG Hakimi fechou com o PSG até 2026



O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira, 6, a contratação do lateral Achraf Hakimi, que assinou contrato válido por cinco temporadas, ou seja, válido até a metade de 2026. Para tirar o lateral direito da Inter de Milão, o clube parisiense pagou 60 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 367 milhões), de acordo com o site “Transfermakt”, especializado no mercado da bola. Desta forma, o marroquino se junta aos craques Neymar, Mbappé e Di María. Vale lembrar que, recentemente, o clube também fechou com Wijnaldum, ex-Liverpool.

Revelado pelo Real Madrid, Hakimi foi pouco utilizado no time espanhol e ganhou notoriedade mundial ao ser emprestado para o Borussia Dortmund. Após duas boas temporadas na equipe alemã, ele foi vendido na temporada passada para a Inter de Milão por 45 milhões de euros. Peça-chave no esquema de Antonio Conte, o ala fez 45 partidas pelo clube italiano, marcando 7 gols, contribuindo com 11 assistências e sendo fundamental para o título do Campeonato Italiano. Agora, ele espera repetir o sucesso no PSG, que também pode fechar com Sergio Ramos nos próximo dias, conforme informações da imprensa europeia. O zagueiro deixou o Real Madrid e está livre para assinar contrato com qualquer clube.