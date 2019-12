PSG pede R$ 45 milhões para liberar Cavani ao Atlético de Madri

Divulgação PSG Cavani está na mira do Atlético de Madri



O Atlético de Madri acredita que Edinson Cavani é o nome ideal para acabar com a má fase do seu setor ofensivo nesta temporada. Para isso, de acordo com o publicação do jornal “Le Parisien” desta terça-feira (31), o clube espanhol terá que pagar 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões, na cotação atual) ao Paris Saint-Germain.

Segundo o periódico francês, o PSG estipulou este valor para libertar imediatamente o centroavante, que é ídolo do clube, mas tem contrato somente até junho de 2020 e não deve renovar.

Além do valor para contratar Cavani, o Atlético de Madri teria que arcar com mais 10 milhões de euros entre salários e bônus para o atacante uruguaio, que completará 33 anos em fevereiro.

Cavani, ainda conforme o “Le Parisien”, tem interesse em migrar para o time “Colchonero”. Isto, porque o atacante gosta da ideia de trabalhar com Diego Simeone e formar parceria com João Félix e Álvaro Morata.

Revelado pelo Danúbio (Uruguai), Cavani contabiliza passagens de sucesso por Palermo e Napoli, ambos da Itália.