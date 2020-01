PSG prepara oferta de R$ 363,5 milhões para contratar Paquetá e zagueiro do Milan

Milan/ Divulgação Lucas Paquetá estaria na mira do Paris Saint-Germain



O Paris Saint-Germain está de olho no mercado da bola e busca reforçar o seu estrelado elenco para brigar pelo título da Champions League. De acordo com publicação do “Corriere dello Sport”, nesta segunda-feira (6), o time francês tem como alvos o meio-campista Lucas Paquetá e o zagueiro Alessio Romagnoli, ambos do Milan.

O clube parisiense, conforme informações do jornal, estaria disposto a desembolsar 80 milhões de eurios (na cotação atual, aproximadamente R$ 363,5 milhões) para ter a dupla ainda nesta janela de transferências.

Lucas Paquetá é desejo antigo de Leonardo, ex-jogador da seleção brasileira e diretor esportivo do PSG. Por isso, o mandatário faria o esforço financeiro para contar com o compatriota ainda nesta temporada.

O meia, por outro lado, não vive grande fase no Milan. Na atual temporada, Paquetá tem 13 partidas, 1 assistência e nenhum gol marcado. O ex-flamenguista, inclusive, perdeu a titularidade nos últimos jogos.

Já Romagnoli é peça-chave no time “rossonero”, que é apenas o 12º colocado do Campeonato Italiano e tenta se reabilitar no torneio local.