PSG tem os 11 jogadores mais bem pagos do futebol francês; Neymar lidera

Divulgação/PSG Neymar e Mbappé são os jogadores mais bem pagos da França



Os 11 jogadores mais bem pagos do futebol francês vestem a camisa do Paris Saint-Germain, com Neymar na liderança do ranking, seguido por Kylian Mbappé, Thiago Silva, Edinson Cavani e Marquinhos.

Segundo as estimativas divulgadas nesta sexta-feira (7) pelo jornal “L’Equipe”, Neymar recebe 3,060 milhões de euros (cerca de R$ 14,2 milhões) brutos ao mês.

Na sequência, aparecem Mbappé, com 1,91 milhão de euros (R$ 8,9 milhões); Thiago Silva, com 1,5 milhão (R$ 6,9 milhões); Cavani, com 1,345 milhão (R$ 6,2 milhão); e Marquinhos, que recebe quantia similar a Marco Verratti, 1,2 milhão (R$ 5,5 milhões).

Completam a lista Ángel Di María, com 1,1 milhão de euros (R$ 5,1 milhões); Keylor Navas, com 1 milhão (R$ 4,6 milhões); Mauro Icardi, com 800 mil (R$ 3,7 milhões), Esteban Paredes, com 750 mil (R$ 3,4 milhões) e Presnel Kimpembe, com 670 mil (R$ 3,1 milhões).

É preciso chegar 12º maior salário para encontrar um jogador que não pertence ao PSG. A posição é ocupada por Wissam Ben Yedder, do Monaco, que recebe 650 mil euros (R$ 3 milhões).

No entanto, na sequência, a lista volta ao clube parisiense, com Ander Herrera, que ganha a mesma quantia, e Julian Draxler, com salário de 600 mil euros (R$ 2,7 milhões), empatado com Cerc Fàbregas, do Monaco.

Em relação ao ano passado, as principais mudanças na lista correspondem a dois jogadores que renovaram contratos com o PSG e praticamente duplicaram os salários, Marquinhos e Verratti, além de duas contratações, Icardi e Navas.

A discrepância dos primeiros colocados da lista em relação aos demais é significativa. Metade dos jogadores dos clubes da primeira divisão francesa recebem menos de 35 mil euros (R$ 163 mil) por mês.

*Com informações da EFE