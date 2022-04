PSG vence com gols de Mbappé, Sergio Ramos e Marquinhos, mas festa do título francês é adiada

Restando cinco rodadas para o término da competição, o time parisiense precisa de apenas um ponto para faturar o seu décimo título do torneio

EFE/EPA/YOAN VALAT Mbappé e Sergio Ramos marcaram na vitória do PSG sobre o Angers



O Paris Saint-Germain esteve muito perto de comemorar a conquista do Campeonato Francês 2021/2022 nesta quarta-feira, 20, quando venceu o Angers por 3 a 0, com gols de Kylian Mbappé, Sergio Ramos e Marquinhos. Isto porque o time de Maurício Pochettino chegou aos 77 pontos, mas não conseguiu abrir vantagem para o segundo colocado Olympique de Marseille, que ganhou do Nantes de virada e foi aos 62. Agora, restando cinco rodadas para o término da competição, o time parisiense precisa de apenas um ponto para faturar o seu décimo título do torneio – o clube da capital deve igualar o Saint-Étienne como maior vencedor. Assim, a festa do título do PSG deve ficar para sábado, 23, quando o time recebe o Lens, no Parque dos Príncipes.

Mesmo sem contar com Lionel Messi (machucado), Neymar (suspenso) e alguns outros jogadores importantes, o PSG conseguiu construir o resultado com relativa tranquilidade. O Angers, é verdade, assustou o goleiro Keylor Navas com chute Boufal, mas quem abriu o placar foi Kylian Mbappé. Aos 27 minutos, o atacante tabelou com Hakimi e bateu de pé esquerdo, se isolando como artilheiro do Francês, com 22 gols. Pouco depois, Cho acertou a trave e quase empatou para os mandantes, deixando a torcida animada. Antes do intervalo, porém, Di María recebeu em escanteio curto e levantou na medida para o espanhol Sérgio Ramos, ampliando a favor dos parisienses.

No retorno do intervalo, a partida continuou aberta, com o time visitante criando as melhores oportunidades com Kylian Mbappé – o atacante bateu rente à trave, fez o goleiro Mandréa trabalhar algumas vezes e quase marcou em finalização feita do meio-campo. O Angers, por sua vez, teve um pênalti em lance envolvendo Cho e Kehrer. Após revisão do VAR, no entanto, a infração foi anulada pela arbitragem. Para piorar a situação dos mandantes, que lutam contra o rebaixamento para a 2ª divisão, Marquinhos aproveitou o levantamento de Di María e mandou para as redes. Já nos minutos finais, Edouard Michout levantou demais o pé, recebendo o vermelho também após a interferência do VAR.