PSG vence o Bordeaux por 3 a 0, mas torcida vaia Neymar e Messi

Magoada com a eliminação na Liga dos Campeões, torcida não poupa críticas aos astros da equipe

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE/EPA O atacante Neymar foi bastante criticado pela torcida do PSG no Parque dos Príncipes



A eliminação na Liga dos Campeões da Europa ainda não foi superada pela torcida do Paris Saint-Germain. Mesmo com a vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux neste domingo, 13, os fãs que foram ao Parque dos Príncipes vaiaram a dupla Neymar e Messi, responsabilizada pela derrota para o Real Madrid na última quarta-feira, 9. O brasileiro marcou um gol, o segundo do PSG, mas isso não aplacou as críticas das arquibancadas. Já o argentino ouviu apupos cada vez que tocou na bola. Por outro lado, Mbappé, autor do primeiro gol parisiense, foi ovacionado. Para a torcida do PSG e a imprensa francesa, ele foi o melhor em campo no duelo com o Real. O argentino Paredes fechou o placar contra o último colocado do Campeonato Francês. O Paris lidera o torneio com 65 pontos, 15 a mais do que o Nice, segundo colocado.