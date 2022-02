PSG vence o Real Madrid e sai na frete nas oitavas de final da Champions; veja resultado

Clube francês abre o placar no último minuto e leva a vantagem mínima para o decisivo jogo de volta, no dia 9 de março, em Madri

FRANCK FIFE / AFP Kylian Mbappé anotou o único gol do PSG contra o Real Madrid, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Champions League



O Paris Saint-Germain (PSG) venceu o Real Madrid, nesta terça-feira, 15, pelo placar mínimo de 1 a 0 e garantiu a vantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Champions League que acontecerá no Santiago Bernabéu, em Madri, no próximo dia 9 de março. Aos cinco minutos de jogo, Di Maria recebeu um passe de Kylian Mbappé, próximo à pequena área, mas chutou a bola acima do gol. Após alguns minutos, o jovem francês recebeu uma bola de Lionel Messi e, cara a cara com o madrilenho Thibaut Courtois, chutou no arqueiro. O goleiro, inclusive, defendeu um pênalti de Messi na segunda etapa. Aos 48 minutos do segundo tempo, após grande jogada de Neymar, Mbappé recebeu um passe de calcanhar do brasileiro, driblou Lucas Vázquez e Eder Militão na grande área e chutou na saída de Courtois para garantir a vitória para a equipe parisiense.

Veja os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Champions desta terça:

Paris Saint-Germain 1 x 0 Real Madrid

Manchester City 5 x 0 Sporting