Quartas de final da Liga dos Campeões começam nesta terça; saiba onde assistir

Manchester City e Atlético de Madrid fazem o jogão do primeiro dia de confrontos

Reprodução/ Twitter @ManCity City entra em campo no primeiro dia das quartas de final



Mais uma fase decisiva da Liga dos Campeões da UEFA terá início. Nesta terça-feira, 5, as duas primeiras partidas das quartas de final acontecem em Portugal e na Inglaterra. Às 16h (horário de Brasília) o Benfica recebe o Liverpool, no estádio da Luz, com transmissão do canal Space para os torcedores brasileiros, enquanto o Manchester City joga contra o Atlético de Madrid no Etihad Stadium, com transmissão da TNT e SBT. Na quarta-feira, 6, será a vez do Villarreal entrar em campo para encarar o Bayern de Munique, também às 16h, com transmissão do Space. Enquanto isso, os atuais campeões, Chelsea, recebem o Real Madrid no Stamford Bridge, com transmissão da TNT. Lembrando que todos os jogos da Champions League são transmitidos na HBO Max. As partidas de volta acontecem entre os dias 12 e 13 de abril.