Que estrela! Haaland marca mais dois em goleada do Borussia Dortmund no Alemão

Reprodução/Dortmund Haaland marcou duas vezes na vitória do Dortmund no Alemão



Erling Braut Haaland não parece ser deste planeta. Atacante do Borussia Dortmund recém-contratado junto ao RB Salzburg, o norueguês voltou a brilhar neste sábado (1º), quando marcou duas vezes na goleada por 5 a 0 do time aurinegro sobre o Union Berlin, em confronto válido pela 20º rodada do Campeonato Alemão.

Titular pela primeira vez desde que foi adquirido pelo Dortmund, o centroavante marcou aos 18 minutos do primeiro tempo, quando ampliou o placar depois de Sancho inaugurar o marcador. Haaland ainda sofreu penalidade, convertida por Reus no segundo tempo, viu Witsel fazer o quarto e ainda teve tempo de fechar a contar aos 29.

Agora, Haaland soma 7 gols marcados em apenas 3 partidas com a camisa do Dortmund. Ele também foi às nos triunfos sobre o Colônia e o Augsburg, na sua estreia, quando fez um hat-trick. Na temporada, contabilizando os jogos com o Salzburg, o jovem balançou as redes 35 vezes em 25 confrontos.

Com o resultado, o Borussia Dortmund ocupa a 3º posição da Bundesliga e chega aos 39 pontos, três a menos que o líder Bayern de Munique, que também venceu na rodada.

Na próxima terça-feira (4), o Dortmund volta a campo para encarar o Werder Bremen, em partida válida pela Copa da Alemanha.