Que zica! Destaque do Tottenham fratura o braço e vira desfalque na Champions

EFE Son e Kane são desfalques no Tottenham para a Champions League



O Tottenham informou, na manhã desta terça-feira (18), que o atacante Heung-Min Son precisará passar por uma cirurgia no braço direito nesta semana. Assim, o sul-coreano, um dos principais jogadores do elenco atual, perderá os confrontos do time britânico diante do RB Leipzig, válidos pelas oitavas de final da Champions League.

Segundo o comunicado dos Spurs, Son fraturou o braço na vitória por 3 a 2 diante do Aston Villa, no último domingo (16), fora de casa, quando foi às redes duas vezes. Agora, o asiático não tem prazo para voltar aos gramados.

“Heung-Min Son será submetido a uma cirurgia nesta semana após sofrer uma fratura no braço direito. O jogador da Coréia do Sul sofreu a lesão durante nossa vitória contra o Aston Villa no domingo”, comunicou o Tottenham.

“Após a cirurgia, nossa equipe médica revisará as opções de gerenciamento para a reabilitação de Son com o jogador que deve ficar de fora por várias semanas”, finalizou.

Desta forma, o Tottenham perde mais um jogador essencial nesta reta final de temporada. Harry Kane, centroavante do time, rompeu o tendão no início de janeiro e também é baixa na equipe comandada por José Mourinho.

O Tottenham recebe o Leipzig na próxima quarta-feira (19), às 17 horas (de Brasília), em partida de ida da Liga dos Campeões. A volta, na Alemanha, está agendada para o dia 101 de março.