Quem é Kai Havertz, autor do gol do título e herói do Chelsea no Mundial

Meia alemão foi contratado junto ao Bayer Leverkusen e virou uma das grandes estrelas da equipe londrina, marcando o gol do título da Champions League

Reprodução/Twitter @ChelseaFC Meia foi responsável por marcar os gols da vitória do Chelsea na Champions e no Mundial



Na tarde deste sábado, 12, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 e conquistou o título do Mundial de Clubes da Fifa pela primeira vez na história. O belga Lukaku marcou o primeiro gol da partida, mas viu Raphael Veiga diminuir de pênalti. Já na prorrogação, o Chelsea teve um pênalti e viu o meia-atacante Kai Havertz marcar e consolidar sua estrela em jogos decisivos do clube. Nascido em 11 de junho de 1999, Havertz, mesmo tendo 22 anos apenas, é um dos principais nomes do Chelsea. Revelado pelo Bayer Leverkusen, o meia defendeu a equipe alemã entre 2016 e 2020, quando foi contratado pelo Chelsea. Na Alemanha, se tornou o jogador mais jovem a atingir a marca de 50 jogos pela Bundesliga, superando a marca com 18 anos e 307 dias. Ao todo, marcou 55 gols pela equipe alemã antes de ir para a Inglaterra.

Contratado com altas expectativas, Havertz demorou para engrenar e entregar o futebol que era esperado dele. Entretanto, o alemão cresceu ao longo da temporada e foi peça fundamental na conquista da Champions League em 2021. Além de se sua importância tática, Havertz foi responsável por marcar o gol na decisão contra o Manchester City, levando o Chelsea ao seu segundo título da Champions. O bom desempenho também colocou Havertz na seleção alemã, sendo convocado regularmente desde 2018. Em 23 partidas pela equipe nacional, Havertz marcou sete gols e é uma das principais apostas do futebol alemão para a Copa de 2022.