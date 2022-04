Quem é Vinicius Tobias, brasileiro revelado pelo Internacional e novo reforço do Real Madrid?  

A diretoria madrilena anunciou a contratação do lateral-direito, que chega por empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, mas que pode ser adquirido em definitivo caso o clube resolva pagar 18 milhões de euros (R$ 95 milhões na cotação atual)

Reprodução/Instagram/@vinicius_04ofc Vinicius Tobias, revelado pelo Internacional, é o novo reforço do Real Madrid



O Real Madrid, que já conta com os brasileiros Éder Militão, Vinicius Júnior, Casemiro, Rodrygo e Marcelo, contratou mais um jogador oriundo do Brasil. Na semana passada, a diretoria madrilena anunciou a contratação de Vinicius Tobias, lateral-direito que chega por empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, mas que pode ser adquirido em definitivo caso o clube resolva pagar 18 milhões de euros (R$ 95 milhões na cotação atual). Com vínculo válido até o fim da temporada 2022/23, o jovem de 18 anos chega para reforçar o time B do clube, o Real Castilla, mas pode ser aproveitado por Carlo Ancelotti. Mas, afinal, que é o garoto que tentará repetir a história de grandes laterais no futebol espanhol, como Roberto Carlos, Daniel Alves e Marcelo?

Vinicius Tobias nasceu em São Paulo e viveu boa parte da sua vida em Ermelino Matarazzo, bairro localizado na extremidade da Zona Leste. Demonstrando qualidade técnica desde cedo, o jovem teve sua primeira grande oportunidade no Rio Grande do Sul, onde passou a jogar nas categorias de base do Internacional. No time colorado, o garoto mostrou bom futebol, sendo convocado para a seleção brasileira de base e chamando atenção de gigantes da Europa, como Real Madrid e Bayern de Munique.

Impressionando nos juniores, Vinicius Tobias chegou a ser relacionado para a partida diante do Cuiabá, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, quando o Internacional ainda era comandado pelo treinador uruguaio Diego Aguirre. Apesar da expectativa da torcida, o lateral não chegou a estrear pelo profissional do Internacional. No fim do ano passado, o clube recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk de 6 milhões de euros (na época, cerca de R$ 36 milhões) e negociou o atleta com os ucranianos.

Com o início da guerra entre Ucrânia e Rússia e a paralisação do futebol local, Vinicius Tobias voltou a ser desejado pelo Real Madrid e, desta vez, o negócio foi concretizado. Através das redes sociais, o garoto comemorou o acerto. “Mesmo em toda dificuldade, eu nunca deixei de ser um moleque sonhador. Fiz do meu sonho, o meu destino. E, hoje, posso dizer que aquele moleque de Ermelino Matarazzo vai vestir a camiseta do maior clube do mundo. Obrigado à todos que me apoiaram em todos os momentos, em especial, à minha esposa e minha família. E não poderia deixar de agradecer ao Shakhtar e desejar muita força ao guerreiro povo ucraniano. O futuro me espera, estou pronto para brilhar”, declarou o jovem, que ainda tem contrato com o Shakhtar até 2026.