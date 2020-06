Time russo é multado por insultos racistas ao brasileiro Malcom

Divulgação/Zenit Malcom em atuação pelo Zenit, da Rússia



O CSKA Moscou foi multado nesta terça-feira, 23, pela União de Futebol da Rússia (UFR) por causa dos insultos racistas de seus torcedores contra o atacante brasileiro Malcom, do Zenit. O comitê disciplinar da UFR impôs uma multa de 100 mil rublos (cerca de R$ 7,5 mil) ao clube de Moscou, que foi goleado pelo Zenit por 4 a 0 no último sábado, com dois gols do jogador brasileiro.

Não é a primeira vez que os torcedores da equipe da capital russa se envolvem em incidentes racistas e são punidos por isso, seja pela UFR ou pela Uefa. O jogo do último final de semana contou com a presença de torcedores, pois a UFR permite 10% da capacidade de cada estádio após um intervalo de três meses por causa da pandemia de Covid-19.

O CSKA, quinto colocado no Campeonato Russo, está em crise após o técnico da equipe, Viktor Goncharenko, ter deixado a cidade rumo a Minsk, alimentando rumores sobre sua demissão. Restando sete rodadas para o término da competição, o Zenit está perto de confirmar o título, pois está com nove pontos à frente do vice-líder Lokomotiv.

*Com informações da Agência EFE