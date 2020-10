Rafinha Alcântara é apresentado como novo jogador do PSG

Brasileiro foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, e estava no Celta de Vigo

Reprodução/PSG Rafinha é o novo reforço do PSG para a temporada



O PSG anunciou que o meia Rafinha Alcântara, campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016 que atuava pelo Celta de Vigo, emprestado pelo Barcelona, será o novo reforço para a temporada. O filho do tetracampeão Mazinho ainda passará por exames médicos no clube francês. O valor da transação não foi divulgado, mas, segundo a imprensa europeia, o PSG conseguiu trazer Rafinha sem custos iniciais, e poderá pagar cerca de 3 milhões de Euros ao Barcelona em cláusulas variáveis. O clube catalão ficará ainda com uma fatia correspondente a 35% dos direitos de uma futura venda.

Em entrevista ao site oficial do clube, Rafinha disse que é “incrível chegar a um clube como o Paris”. “A verdade é que é uma alegria imensa. Poder viver este momento é incrível! Obviamente, existe o nervosismo que representa assinar com um clube deste tamanho, foi difícil, mas acaba tudo bem”. O jogador quer repetir o desempenho da última temporada na Espanha, agora vestindo a camisa do time parisiense. “Pessoalmente, quero chegar ao mesmo nível da temporada passada. Me sinto capaz de ainda poder crescer como jogador de futebol, de aprender com os meus companheiros. Coletivamente, venho para ganhar tantos títulos quanto possível. ”

Rafinha também disse que a amizade com os brasileiros Marquinhos e Neymar, que foram vice-campeões da Liga dos Campeões diante do Bayern, assim como Mauro Icardi, facilitou a transferência. “Tenho muitos amigos aqui. Falamos bastante sobre o clube”.

* Com EFE