Rangers anuncia contratação em definitivo do filho de Gheorghe Hagi

Reprodução Iani Hagi é filho de Gheorghe Hagi



O Rangers, da Escócia, anunciou nesta quarta-feira (27) a contratação em definitivo do meia-atacante romeno Ianis Hagi, filho de Gheorghe Hagi, que estava emprestado ao clube pelo Genk, da Bélgica, desde janeiro.

O jovem, de 21 anos, desde que chegou aos ‘Gers’ e tinha vínculo de cessão até junho deste ano, atuou em 12 partidas e marcou três vezes.

“Minha prioridade era sempre voltar para Glasgow e jogar pelo Rangers. Estou emocionado de me reencontrar com o time para a pré-temporada e voltar a vestir a camisa do clube”, garantiu Ianis Hagi.

O valor desembolsado pela equipe escocesa para contratar o meia-atacante junto ao Genk não foi revelado por nenhuma das partes.

A temporada 2019-2020 do campeonato local foi dada por encerrada, devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e o Rangers acabou como vice-campeão, garantindo vaga na Liga Europa.

*Com EFE