Rashford, do Manchester United, pede que governo britânico lute contra a fome infantil

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, escreveu uma carta emocionante na noite do último domingo (14). Nela, o jogador inglês pede ao governo do Reino Unido que lute contra a fome infantil no país, reconsiderando sua decisão de não manter o atual plano de vale-alimentação para as férias de verão.

O plano de vale-alimentação foi criado com o intuito de assegurar refeições às crianças de famílias carentes que dependiam das alimentações escolares gratuitas. O governo britânico, entretanto, suspendeu a medida recentemente.

“O governo adotou uma abordagem do que for necessário para a economia – hoje estou pedindo a vocês que estendam esse mesmo pensamento para proteger todas as crianças vulneráveis em toda a Inglaterra”, continuou a estrela dos Diabos Vermelhos.

Nos últimos meses, durante a pandemia de Covid-19, Rashford foi responsável por arrecadar mais de 20 milhões de dólares para a distribuição de alimentos. O atacante, por outro lado, reconhece que o montante não é o suficiente.

Leia a carta de Rashford na íntegra:

“Para todos os deputados no Parlamento,

Numa semana que começaria a Eurocopa 2020, queria voltar até 27 de maio de 2016, quando estava no meio do Stadium of Light, em Sunderland, depois de quebrar o recorde de jogador mais jovem a marcar pela seleção principal.

Eu assisti a multidão agitando suas bandeiras e batendo os três leões em suas camisas e fiquei impressionado com o orgulho não apenas por mim, mas por todos aqueles que me ajudaram a chegar a esse momento e a realizar o meu sonho de jogar pelo nacional da Inglaterra.

Entenda: sem a gentileza e generosidade da comunidade que eu tinha ao meu redor, não haveria o Marcus Rashford que você vê hoje: um negro de 22 anos que teve a sorte de fazer uma carreira jogando um jogo que eu amo.

Minha história para chegar aqui é familiar demais para as famílias na Inglaterra: minha mãe trabalhava em período integral, ganhando um salário mínimo para garantir que sempre tivéssemos uma boa refeição da noite na mesa. Mas não foi suficiente. O sistema não foi construído para famílias como a minha terem sucesso, independentemente do quanto minha mãe trabalhasse.

Como família, contávamos com clubes de café da manhã, refeições escolares gratuitas e ações gentis de vizinhos e treinadores. Bancos de alimentos não eram estranhos para nós; Lembro-me muito claramente de nossas visitas a Northern Moor para recolher nossos jantares de Natal todos os anos. É só agora que eu realmente entendo o enorme sacrifício que minha mãe fez ao me mandar embora para viver em incertezas com 11 anos de idade, uma decisão que nenhuma mãe jamais tomaria de ânimo leve.

Este verão deveria ter sido cheio de orgulho mais uma vez, pais e filhos agitando suas bandeiras, mas, na realidade, o Estádio de Wembley poderia ser preenchido mais de duas vezes com crianças que tiveram que pular as refeições durante o confinamento devido ao fato de suas famílias não terem acesso à comida (200.000 crianças de acordo com estimativas da Food Foundation).

Enquanto seus estômagos roncam, pergunto-me se essas 200.000 crianças terão orgulho o suficiente de seu país para vestir a camisa da seleção nacional da Inglaterra um dia e cantar o hino nacional nas arquibancadas.

Dez anos atrás, eu teria sido uma dessas crianças e vocês nunca teriam ouvido minha voz e visto minha determinação em se tornar parte da solução.

Como muitos de vocês sabem, quando o bloqueio foi fechado e as escolas foram temporariamente fechadas, fiz uma parceria com a instituição de caridade FareShare, para distribuição de alimentos, para ajudar a cobrir parte do déficit de refeições escolares gratuitas. Embora atualmente a campanha distribua 3 milhões de refeições por semana às pessoas mais vulneráveis do Reino Unido, reconheço que não é suficiente.

Isso não é sobre política. Isso é sobre humanidade. Olhando a nós mesmos no espelho e sentindo que fizemos tudo o que pudemos para proteger aqueles que não podem, por qualquer razão ou circunstância, se protegerem. Afiliações políticas à parte, não podemos todos concordar que nenhuma criança deveria ir dormir com fome?

A pobreza alimentar na Inglaterra é uma pandemia que pode durar gerações, se não formos corretos agora. Enquanto 1,3 milhão de crianças na Inglaterra estão registradas para receber refeições escolares gratuitas, um quarto dessas crianças não recebe apoio desde que o fechamento das escolas foi ordenado.

Contamos com os pais, muitos dos quais viram seu trabalho evaporar devido ao Covid-19, para serem professores substitutos durante o confinamento, na esperança de que seus filhos sejam focados o suficiente para aprender, com apenas uma pequena porcentagem de suas necessidades nutricionais atendidas durante esse período. Esta é uma falha do sistema e, sem educação, estamos incentivando esse ciclo de dificuldades a continuar. Para colocar essa pandemia em perspectiva, de 2018 a 2019, 9 em cada 30 crianças em uma determinada sala de aula viviam na pobreza na região.

Espera-se que esse número aumente 1 milhão adicional até 2022. Na Inglaterra de hoje, 45% das crianças de negros e de grupos étnicos minoritários estão agora na pobreza. Esta é a Inglaterra em 2020 …

Peço que vocês ouçam as histórias de seus pais, pois recebi milhares de mensagens de pessoas em dificuldades. Ouvi quando os pais me disseram que estão sofrendo de depressão, incapazes de dormir, preocupados com o modo como vão sustentar suas famílias por terem perdido o emprego inesperadamente. Diretores que estão cobrindo pessoalmente o custo de alimentos para famílias vulneráveis após o cartão-corporativo zerar.

Mães que não podem arcar com o custo do aumento da conta de luz e alimentos durante o confinamento e pais que estão sacrificando suas próprias refeições pelos filhos. Em 2020, não deve ser um caso de um ou de outro.

Eu li tweets nas últimas semanas em que alguns culpam os pais por terem filhos que “não podem bancar”. Esse mesmo dedo poderia ter sido apontado para minha mãe, mas eu cresci em um ambiente de amor e carinho. O homem que você vê hoje à sua frente é um produto de seu amor e carinho. Tenho amigos de escola que nunca experimentaram uma pequena porcentagem do amor que recebi de minha mãe: uma mãe solteira que sacrificaria tudo o que tinha pela nossa felicidade.

ESTES são o tipo de pais de quem estamos falando. Pais que trabalham a cada hora do dia por um salário mínimo, a maioria trabalhando no setor de serviços, um setor fechado por meses.

Durante essa pandemia, as pessoas estão vivendo no fio da navalha: uma conta atrasada causa uma espiral de ansiedade e estresse de saber que a pobreza é o principal motivo para as crianças precisarem de cuidado. Um sistema que é projetado para falir com famílias de baixa renda. Você sabe quanta coragem é necessária para um homem adulto dizer: ‘Não posso lidar’ ou ‘Não posso sustentar minha família’? Homens, mulheres e cuidadores estão pedindo nossa ajuda e não estamos ouvindo.

Também recebi um tweet de um deputado que me disse ‘é por isso que existe um sistema de benefícios’. Fique tranqüilo, estou plenamente ciente do esquema de crédito universal e estou ciente de que a maioria das famílias que se inscrevem está passando por um atraso de cinco semanas. O crédito universal simplesmente não é uma solução de curto prazo. Também sei, conversando com as pessoas, que há um limite de 2 filhos por família, o que significa que alguém como minha mãe só seria capaz de cobrir o custo de 2 de seus 5 filhos.

Em abril de 2020, 2,1 milhões de pessoas reivindicaram benefícios relacionados ao desemprego. Este é um aumento de 850.000 desde março de 2020. À medida que nos aproximamos do fim do regime de licença e de um período de desemprego em massa, o problema da fome infantil só vai piorar.

Pais como o meu dependiam de clubes infantis durante as férias de verão, fornecendo um espaço seguro e pelo menos uma refeição enquanto trabalhavam. Hoje, os pais não têm isso como uma opção. Se confrontados com o desemprego, pais como o meu estariam no centro de emprego logo na segunda-feira de manhã para encontrar qualquer trabalho que lhes permita sustentar suas famílias. Mas hoje não há empregos.

Como negro de uma família de baixa renda em Wythenshawe, Manchester, eu poderia ter sido apenas mais uma estatística. Em vez disso, devido às ações altruístas da minha mãe, minha família, meus vizinhos e meus treinadores, as únicas estatísticas com as quais estou associado são gols, aparência e roupas. Seria uma injustiça para mim, minha família e minha comunidade se eu não ficasse aqui hoje com minha voz e minha plataforma pedindo ajuda.

O governo adotou uma abordagem do tipo “o que for preciso” para a economia – hoje estou pedindo a vocês que estendam esse mesmo pensamento para proteger todas as crianças vulneráveis em toda a Inglaterra.

Encorajo vocês a ouvir apelos e encontrar sua humanidade. Reconsiderem a decisão de cancelar o plano de vale-refeição durante o período de férias de verão e garantir sua extensão.

Esta é a Inglaterra em 2020 e é uma questão que precisa de assistência urgente. Por favor, enquanto os olhos da nação estiverem em vocês, mudem a marcha e façam da proteção da vida de alguns de nossos mais vulneráveis uma prioridade.

Com os melhores cumprimentos,

Marcus Rashford”.