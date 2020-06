RB Leipzig derrota o Hoffenheim e cola no vice-líder Borussia Dortmund

EFE Daniel Olmo celebra os gols marcados pelo RB Leipzig



O espanhol Daniel Olmo foi decisivo e o RB Leipzig derrotou o Hoffenheim fora de casa por 2 a 0 nesta sexta, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Alemão.

O resultado deixa o time com 62 pontos, ainda na cola do vice-líder Borussia Dortmund, que soma um ponto a mais. A liderança isolada é do Bayern de Munique, que pode conquistar sua oitava taça consecutiva já neste sábado.

O Leipzig levou perigo desde o início do jogo, e não demorou a furar o bloqueio do Hoffenheum. Aos 9 minutos, Olmo recebeu na direita, invadiu a área e bateu rasteiro com rapidez para superar o goleiro Oliver Bauman..

Dois minutos depois, o espanhol surgiu livre dentro da área após uma nova jogada pela direita, bateu firme e marcou pela segunda vez.

Jogos da rodada

O Bayern entra em campo neste sábado para um difícil compromisso contra o Mönchengladbach, em Munique, enquanto o Dortmund vai se apresentar fora de casa frente ao Fortuna Düsseldorf. Após esta rodada, vão restar mais três jogos para o fim da temporada.

* Com Estadão Conteúdo