RB Leipzig empata com o Herta Berlim e desperdiça a chance de colar no vice-líder

O RB Leipzig, que ocupa a terceira colocação do Campeonato Alemão, desperdiçou a oportunidade de igualar o vice-líder Borussia Dortmund. Em casa, o time empatou com o Herta Berlim em 2 a 2, em jogo válido pela 28º rodada, terceira após a pausa causada pela pandemia da covid-19.

Com o brasileiro Matheus Cunha entre os titulares, o Herta surpreendeu ao abrir o placar aos sete minutos de partida. Em escanteio cobrado por Plattenhardt, Grujic arrematou de pé direito. O time anfitrião empatou aos 24, no cabeceio de Klostermann.

Os donos da casa ficaram com um homem a menos aos 18 minutos da segunda etapa, devido à expulsão de Halstenberg, por falta cometida em Matheus Cunha. Mesmo assim, cinco minutos depois, Schick marcou para o Leipzig e desempatou.

Aos 37 minutos, brilhou a estrela das duas principais contratações do Herta Berlim no início do ano. Matheus Cunha sofreu pênalti, Piatek converteu e selou a igualdade.

Com o resultado, o Leipzig tem 55 pontos, contra 57 do Dortmund, que perdeu para o Bayern de Munique na terça. Os Bávaros lideram o Alemão, com 64. Já o Herta aparece em décimo, com 35.

