RB Leipzig empata com o Mönchengladbach e perde ponta do Alemão para o Bayern

Reprodução/Leipzig RB Leipzig empatou com o Monchengladbach no Alemão



O Campeonato Alemão tem novo líder. Neste sábado, o Bayern de Munique fez a sua parte ao derrotar o Mainz (3 a 1) e depois contou com o tropeço do RB Leipzig, que só empatou em casa com o Borussia Mönchengladbach, por 2 a 2, para assumir a dianteira da competição em sua 20ª rodada.

O Bayern agora soma 42 pontos, um a mais do que o Leipzig, agora o segundo colocado. Já o Mönchengladbach está na quarta posição, com 39, atrás do Borussia Dortmund em função dos critérios de desempate.

O resultado poderia, porém, ter sido ainda melhor para o Mönchengladbach, que dominou o primeiro tempo da partida. O time foi ao intervalo vencendo por 2 a 0, mesmo atuando na Red Bull Arena, graças aos gols marcados pelo francês Alassane Pléa, aos 24, e por Jonas Hofmann, aos 35 minutos.

Na etapa final, o Leipzig reagiu. O técnico Julian Nagelsmann fez duas alterações na volta da equipe do vestiário e um dos suplentes, o checo Patrik Schick, diminuiu aos cinco minutos. O time ficou em vantagem numérica aos 16, após a expulsão de Pléa e igualou o placar no fim, aos 44, com o francês Christopher Nkunku.

Empolgado com a reação na etapa final, o Leipzig ampliou a sua pressão nos acréscimos, mas não conseguiu a virada. Assim, tropeçou pela segunda vez seguida no Alemão e ainda perdeu a liderança.

O Leipzig voltará a jogar na terça-feira, quando visitará o Eintracht Frankfurt pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. O Mönchengladbach volta a campo só em 9 de fevereiro, quando vai receber o Colônia pelo Campeonato Alemão.

*Com informações do Estadão Conteúdo