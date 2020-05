Real, Bayern de Munique e Inter anunciam torneio de solidariedade para 2021

Reprodução Real Madrid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol



Real Madrid, Bayern de Munique e Internazionale de Milão anunciaram, nesta terça-feira (19), que organizarão a “Copa Europeia de Solidariedade”, um torneio beneficente em 2021. Os três clubes colocaram um comunicado em suas reses sociais.

As três equipes vão se enfrentar em um triangular, jogando em seus respectivos estádios e a arrecadação sendo revertida para hospitais e outros estabelecimentos de saúde na Itália e Espanha como forma de reconhecimento pela luta contra o coronavírus.

O Bayern receberá o Real Madrid na Allianz Arena,, em Munique, enquanto a Inter vai até Madri para se apresentar no Santiago Bernabéu. Os italianos terão a visita dos alemães, no Giuseppe Meazza, em Milão. As datas são serão definidas quando o “calendário permitir”.

“Os três clubes querem transmitir uma mensagem de solidariedade e fraternidade entre os povos europeus”, afirma o comunicado. “Apesar de todo o sofrimento e todos os problemas, nós na Alemanha tivemos a sorte que nosso sistema de saúde esteja se mostrando eficaz nesta crise”, disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern. “Vimos imagens horríveis na Itália e Espanha, ambos os países entre os mais atingidos na Europa pela pandemia. O Bayern vê sua contribuição como um símbolo de apoio à uma Europa unida, na qual todos assumem a responsabilidade.”

*Com Estadão Conteúdo