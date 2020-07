Real vence Alavés com boa atuação de brasileiros e se aproxima do título

Rodrygo, Casemiro, Militão e Vinícius Jr foram escalados por Zidane nesta sexta

EFE/JuanJo Martín Vinícius Junior entrou na segunda etapa da partida



O Real Madrid derrotou o Alavés por 2 a 0 em casa, no Alfredo di Stéfano, e manteve a vantagem de quatro pontos à frente do rival Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol.

A vitória foi a oitava consecutiva da equipe, única a ganhar todos os jogos que disputou após a retomada do torneio. Com 80 pontos, apenas mais cinco são necessários nas próximas três rodadas para que o caneco fique em Madrid.

Se o Barcelona não vencer diante do Valladolid, no sábado, e o Real vencer o Granada na segunda, a conquista pode ser anteciopada. os confrontos seguintes do time merengue serão contra o Villarreal e o Leganés. Já o time de Messi terá Osasuna e Alavés pela frente.

Benzema foi decisivo na partida. O centroavante abriu o placar aos dez minutos de pênalti, e aos quatro da etapa final, deu assistência para Marco Asensio fechar o placar em um gol que precisou da validação do VAR.

O brasleiro Rodrygo completou o trio de ataque ao lado do francês e de Asensio, e se apresentou bem – foi dos pés dele que saiu a jogada do segundo gol do time. Casemiro e Eder Militão, substituto do capitão Sergio Ramos, suspensos, também foram escalados por Zidane. Vinicius Junior foi acionado na etapa final.

Derrotado pela sexta vez consecutiva, o Alavés guarda a 17ª posicção, com apenas 35 pontos, três à frente da zona de rebaixamento.

* Com Estadão Conteúdo