Real encara clássico contra Atlético sem Rodrygo, Hazard e Bale; Vinicius Jr. é relacionado

EFE/Chema Moya Vinicius Jr. foi relacionado para o clássico entre Real Madrid e Atlético



O Real Madrid divulgou a lista de relacionados para o clássico diante do Atlético, marcado para o próximo sábado (1º), no Santiago Bernabéu, sem Rodrygo, Eden Hazard e Gareth Bale. O treinador Zinédine Zidane, por outro lado, relacionou o brasileiro Vinícius Junior para o duelo válido pela 22º rodada do Campeonato Espanhol.

A ausência mais surpreendente para a torcida merengue é a de Rodrygo. Titular nas últimas duas partidas do Real na temporada, diante de Valladolid e Sevilla, o atacante ex-Santos era cotado para ser titular contra os “Colchoneros”.

Bale e Hazard, entretanto, eram baixas esperadas. Recuperado de lesão, o galês vem treinando normalmente desde a última terça-feira, mas segue sem ritmo de jogo e ainda pode ser negociado nesta janela de transferências, que se encerra hoje à noite. O belga, por sua vez, também está retornando de contusão e fez apenas dois treinamentos com o grupo.

Desta forma, Vinícius Junior poderá “cavar” uma vaga entre os 11 titulares do Real Madrid. Fora do último duelo, ele tem a concorrência de Federico Valverde, Lucas Vázquez, Isco e James Rodríguez.

O Real Madrid lidera a competição nacional com 46 pontos, três a mais que o segundo colocado Barcelona. Mal na La Liga, o Atlético é apenas o quinto, com 36 pontos.