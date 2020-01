Real Madrid anuncia contratação de Reinier até 2026

Marcelo Cortes / Flamengo Reinier vai assinar com o Real Madrid até 2026



O Real Madrid oficializou, na tarde desta segunda-feira (20), a contratação de Reinier. Cria das categorias de base do Flamengo, o meia-atacante assina contrato válido até junho de 2026.

“O Real Madrid CF e o Clube de Regatas do Flamengo concordaram em transferir o Reinier, que está vinculado ao clube até junho de 2026. O jogador se juntará ao Real Madrid Castilla quando terminar sua participação no Torneio Pré-Olímpico de Sub-23 com a seleção do Brasil”, anunciou a agremiação madrilena.

Reinier, de acordo com a nota do clube merengue, irá para o time B, o Real Castilla, em processo idêntico ao dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, atualmente na equipe principal.

Logo em seguida, o Rubro-Negro emitiu uma nota desejando sorte ao jogador. “O Flamengo deseja ao atleta e ao homem Reinier um grande sucesso nesta nova fase em sua vida”.

Real e Flamengo estão acertados há semanas, mas o anúncio oficial aconteceu apenas hoje, um dia depois do atleta completar 18 anos de idade.

Para contratar a joia do Rubro-Negro, de acordo com o “Marca, o Real Madrid desembolsará 30 milhões de euros (cerca de R$ 139,1 milhões, na cotação atual). Deste valor, 24 milhões de euros irão para a equipe carioca, 3 milhões para a família de Reinier e os outros 3 milhões para o empresário do atleta.

Nos último meses, outros gigantes europeus demonstraram interesse em Reinier, como Liverpool, Arsenal e o Paris Saint-Germain. A joia, entretanto, preferiu fechar com a equipe madrilena por conta de Zinédine Zidane.