Real Madrid derrota Borussia Dortmund e conquista 15ª Champions League

Vinícius Júnior e Carvajal foram os autores dos gols do time madrilenho

Paul ELLIS / AFP Vinícius Júnior marca segundo gol do Real Madrid na final contra o Borussia



Com gols de Vinícius Júnior e Carvajal, o Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund 2 a 0 e conquistou, em Wembley, na Inglaterra, a Champions League pela 15ª vez o campeonato. Com o gol marcado, que consagrou a vitória do Real, Vini Jr. se tornou o primeiro brasileiro a fazer dois gols em final de Champions. O primeiro foi em 2022, quando ele deu a vitória para o time merengue. O jogo começou animado e logo nos primeiro minutos chegou a ficar parado por quase dois minutos, porque alguns torcedores invadiram o campo para tirar uma selfie com Vinícius Júnior. A segurança em Wembley pouco fez, porque após o primeiro conseguir a foto com o brasileiro e voltar para o seu lugar sem nenhuma ação das autoridades, outros torcedores se sentiram confortáveis para seguirem os mesmo passos, contudo os seguranças passaram a agir. Além da vitória conquistada pelo Real, o jogo também marcou a despedida de Marcus Reus, do Borussia, e Toni Kross, que fez seu único jogo pelo time merengue e vai se aposentar depois da Eurocopa.

No primeiro tempo, o Borussia foi superior ao Real. Os alemães dominaram o jogo e criaram as melhores oportunidades. Tiveram três grandes oportunidades de abrir o placar. Aos 20 minutos, Adeyemi saiu na cara do gol de Courtois, e chegou a driblar o goleiro belga, mas na hora de chutar ficou sem ângulo e não conseguiu finalizar. Dois minutos depois, Fullkrug acertou uma bola na trave que fez o estádio de Wmbley ir à loucura. De um lado os alemães se emocionando com a jogada, já do outro, os torcedores do Real comemorando que a bola não tinha entrado. Adeyemi teve mais uma bola chance, mas Courtois espalmou e evitou mais uma vez o gol.

O goleiro belga ainda fez mais uma boa defesa no primeiro tempo após o chute de Sabitzer. Do lado do real, que não chegou com perigo ao gol do Borussia, as melhores chances eram criadas dos pés de Vini Jr., que chegou a ser amarelado na partida após uma falta em Kobel, goleiro do time alemão. Já no segundo tempo, o Real começou melhor. Teve uma boa chance no começo após uma batida de falta de Toni Kross, mas Kobel defendeu e evitou o gol. O time espanhol chegou mais uma vez ao gol adversário. Vini Jr. lançou uma bola para Jude Bellingham dentro da área, mas o inglês não conseguiu chegar a tempo na bola e ela foi para fora. O Borussia conseguiu igualar o nível do jogo e chegou ao gol adversário, mas, diferente do primeiro, sem nenhum grande susto.

A igualdade do jogo mudou quando, após uma cobrança após uma jogada de Vini Jr. a zaga do time alemão jogou para escanteio. Na cobrança, Carvajal, sozinho, cabeceou para o fundo do gol e marcou o primeiro do Real. Após o gol, os madrilenhos ficaram mais confortáveis no jogo. Tiveram outras três boas oportunidades com Bellingham, Camavigna e Nacho, mas o segundo gol mesmo saiu dos pés do brasileiro que criou as melhores oportunidades do Real. Após um passe errado do Borrusia em sua área de defesa, Bellingham para Vini Jr que não desperdiçou e ampliou a vantagem do time espanhol. Já nos minutos finais do jogo, o Borussia chegou a marcar um gol, mas a arbitragem viu impedimento e anulou a marcação do time alemão, garantindo a vitória dos merengues por 2 a 0 e o 15ª título do campeonato. Os 15 títulos do Real Madrid vieram nas temporadas de 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2021-22. Em 18 finais, só perdeu três. O segundo maior campeão da Champions só possui 7 troféus.