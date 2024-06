Real Madrid desmente Ancelotti e confirma presença no novo Mundial de Clubes em 2025

Técnico havia afirmado que o clube não participaria da competição da Fifa ‘de jeito nenhum’, mas se retratou e disse que foi mal interpretado

O Real Madrid emitiu um comunicado, nesta segunda-feira, sua presença no novo Mundial de Clubes da próxima temporada, após seu treinador, Carlo Ancelotti, ter afirmado em entrevista à imprensa italiana que o time espanhol não disputaria o torneio. “O Real Madrid C.F. informa que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de Clubes que será organizado pela Fifa na próxima temporada 2024/2025. Portanto, nosso clube participará, como planejado, dessa competição oficial que encaramos com orgulho e com o maior entusiasmo para, mais uma vez, fazer com que nossos milhões de torcedores em todo o mundo sonhem com um novo título”, publicou o clube em seu site e redes sociais oficiais. Um comunicado que chegou horas depois de Ancelotti ter afirmado que seu time não irá ao próximo novo Mundial de Clubes e destacou que, tal como o clube espanhol, haverá várias outras equipes rejeitando a participação.

“A Fifa pode esquecer, os jogadores e os clubes não participarão desse torneio. Um único jogo do Real Madrid vale 20 milhões e a Fifa quer nos dar esse valor por todo campeonato. Negativo. Tal como nós, outros clubes rejeitarão o convite”, disse ele em entrevista ao jornal italiano ‘Il Giornale’.

Palavras que, em simultâneo com o comunicado do Real, o treinador italiano procurou esclarecer em suas redes sociais.

“Minhas palavras sobre o Mundial de Clubes da Fifa não foram interpretadas da forma que pretendia. Nada poderia estar mais longe do meu interesse do que rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que considero uma grande oportunidade para continuar lutando por grandes títulos com o Real Madrid”, publicou em sua conta oficial da rede social X, ex-Twitter.

O novo Mundial de Clubes será disputado de 15 de junho a 13 de julho de 2025, e será disputado por 32 equipes das seis confederações.

