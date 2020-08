Real Madrid não exerce opção de compra e devolve goleiro ao PSG

Reserva, Areola teve pouco espaço no clube madrileno devido ao excelente momento de Thibaut Courtois

Reprodução Areola foi emprestado ao Real Madrid por uma temporada



O Real Madrid anunciou, na manhã desta terça-feira, 11, que não contratará Alphonse Areola em definitivo. Reserva na última temporada, o goleiro retornará ao Paris Saint-Germain para disputar posição com Keylor Navas. Através de comunicado oficial, o clube espanhol agradeceu os serviços prestados pelo francês, que integrou o time vencedor do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha, mas que caiu na Copa do Rei e na Liga dos Campeões da Europa.

“O Real Madrid CF anuncia que terminou o empréstimo do jogador Alphonse Areola. O clube agradece ao Areola pela dedicação, profissionalismo e comportamento exemplar nesta temporada e deseja-lhe boa sorte na sua nova fase. O Real Madrid agradece também ao PSG pela oportunidade de ter Alphonse Areola na nossa equipe”, comunicou o time Merengue.

Areola teve pouco espaço no Real Madrid devido ao excelente momento de Thibaut Courtois. Ao todo, ele realizou 13 partidas com a camisa blanca, sendo quatro na La Liga e duas na Liga dos Campeões da Europa. Desta forma, Lunin, arqueiro das categorias de base, deverá compôr o elenco treinador por Zinedine Zidane na próxima temporada europeia.