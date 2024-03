Real Madrid empata com RB Leipzig com gol de Vini Jr. e garante vaga nas quartas da Liga dos Campeões

Torcida merengue esperava comemorar os 122 anos do clube com uma classificação tranquila, mas viu o time espanhol lutar para eliminar os alemães

JAVIER SORIANO / AFP Atacante brasileiro nº 07 do Real Madrid, Vinicius Junior, comemora o gol inaugural durante a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabeu, em Madri



O Real Madrid sofreu, mas garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões após empatar em 1 a 1 com o RB Leipzig. A torcida merengue esperava comemorar os 122 anos do clube com uma classificação tranquila, mas viu o time espanhol lutar para eliminar os alemães. No primeiro tempo, o Real Madrid teve dificuldades, com o meio de campo ausente e o RB Leipzig dominando as ações. Openda teve duas boas chances de marcar, aproveitando a fragilidade da defesa do Real. O goleiro Lunin fez uma bela defesa no final da primeira etapa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O segundo tempo começou com o Leipzig mais perigoso, mas a entrada de Rodrygo deu mais objetividade ao ataque do Real. Aos 20 minutos, Vini Jr abriu o placar após assistência de Bellingham. No entanto, o RB Leipzig empatou aos 24 minutos com Orbán, mantendo a decisão da vaga em aberto. Os minutos finais foram de tensão, com o time alemão pressionando em busca da virada. Os merengue conseguiram segurar o resultado e garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Com a eliminação do Leipzig, o Borussia Dortmund também se classificou para o super Mundial de 2025.

*Reportagem produzida com auxílio de IA