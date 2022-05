Real Madrid empata sem gols com o Betis na última rodada de La Liga

Próximo jogo da equipe espanhola será a final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, no dia 28

Reprodução/ Twitter Real Madrid Time foi aplaudido em clima amistoso no Santiago Bernabéu



Campeão espanhol com antecedência, o Real Madrid se despediu da atual edição do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, 20, no Santiago Bernabéu, onde não saiu de um empate sem gols com o Betis. A partida foi a penúltima da temporada para o time merengue, que ainda tem pela frente a decisão do título da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, em Paris, no dia 28 de maio. Mesmo com a proximidade do jogo mais importante do ano, Carlo Ancelotti escolheu não poupar seus principais jogadores e escalou um time forte. Os brasileiros Vinícius Jr., Rodrygo, Casemiro e Éder Militão começaram jogando, assim como o artilheiro Benzema e os meias Kroos e Modric. Um dos protagonistas do dia, entretanto, foi Marcelo, que saiu do banco de reservas e se emocionou ao fim da partida, pois pode ter sido a sua última com a camisa madrilenha. Os minutos anteriores ao início da partida foram de clima amigável e cheio de respeito entre os clubes. Na entrada ao gramado, os jogadores do Real Madrid formaram duas fileiras e bateram palmas enquanto os rivais do Betis passavam pelo meio, para parabenizá-los pela conquista da Copa do Rei. Depois, os atletas do Sevilla inverteram o corredor de honra, em saudação aos merengues pelo título espanhol.

As gentilezas ficaram um pouco de lado após o apito inicial. Diferentemente do Real, sem ambições no Espanhol, o Betis ainda alimentava esperanças de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, sonho encerrado em razão do empate, já que estacionou nos 65 pontos, em quinto lugar. A melhor chance do Betis foi desperdiçada por Joaquín, lenda do clube e do futebol espanhol. Aplausos foram ouvidos no momento em que o lateral Marcelo entrou em campo no lugar de Mendy. O brasileiro tem contrato com o time de Madri até o fim desta temporada e ainda não tem o futuro definido. De acordo com a imprensa europeia, a diretoria quer o jogador em um cargo diretivo, mas ele deseja continuar jogando. Marcelo participou do lance que poderia ter dado a vitória ao Real no último minuto. Fez um cruzamento perfeito para Benzema, que escorou de cabeça em direção ao canto direito e viu a bola sair pela linha de fundo após raspar a trave.

*Com informações do Estadão Conteúdo