Real Madrid entra em quarentena após jogador de basquete testar positivo para coronavírus

Efe Elenco do Real Madrid está em quarentena



O Real Madrid divulgou um comunicado oficial, na manhã desta quinta-feira (12), informando que um jogador de basquete do clube testou positivo para o Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Por isso, a agremiação merengue determinou que o elenco da modalidade e também do futebol profissional entrem em quarentena.

“Desde então, a recomendação foi feita para permanecer em quarentena, tanto para o primeiro time de basquete quanto para o primeiro time de futebol, já que os dois times compartilham instalações na Cidade Real Madrid”, avisou.

“Ao mesmo tempo, foi decidido fechar as instalações da nossa cidade esportiva e também é recomendável que todo o pessoal do Real Madrid que preste seus serviços na cidade de Real Madrid permaneça em quarentena”, completou.

O clube madrileno também anunciou que as partidas de basquete programadas para hoje e sexta-feira (13) estão canceladas. No futebol, os responsáveis pela organização suspenderam as próximas duas rodadas do Campeonato Espanhol.