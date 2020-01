Real Madrid estuda contratar Reinier por R$ 135 mi após o Pré-Olímpico

Marcelo Cortes / Flamengo Reinier é a principal promessa do Flamengo na atualidade



O Real Madrid está disposto a desembolsar 30 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 135 milhões) para contratar Reinier, do Flamengo, nesta janela de transferências. De acordo com publicação do jornal “AS”, nesta sexta-feira (3), o clube espanhol estuda adquirir a joia do Rubro-Negro após o jogador disputar o Torneio Pré-Olímpico, que acontecerá entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro.

A ideia dos Merengues é contar com o meia-atacante assim que completar 18 anos de idade, no próximo dia 19. A princípio, a intenção seria utilizar Reinier no Real Castilla, time B do clube que é comandado pelo ídolo Raul.

O interesse do Real Madrid por Reinier não é recente. Desde 2016, a agremiação presidida por Florentino Pérez observa o garoto e mantém conversas com o Flamengo sobre o jogador. O relacionamento entre os clubes, inclusive, é considerado bom, tendo em vista a negociação bem-sucedida de Vinicius Júnior.

Reinier, por sua vez, também já manifestou desejo em jogar no Real Madrid. Cobiçado também pelo rival Atlético, a promessa disse estar lisonjeado com o interesse dos gigantes espanhóis.

“É uma honra saber que eles me querem. O futebol espanhol me encanta também porque ele é muito acolhedor com os brasileiros”, falou, em entrevista ao “AS, em novembro do ano passado.

Caso a negociação se concretize, o Real Madrid dará prosseguimento ao planejamento de contratar joias sul-americanas. Além dos brasileiros Rodrygo, Vinicius Jr. e Militão, o clube conta com o uruguaio Federico Valverde.

Recentemente, Reinier renovou contrato com o Flamengo até outubro de 2024, baixando a cláusula de compra para times estrangeiros de 62 milhões de euros para 35 milhões de euros.