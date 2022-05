Real Madrid fecha acordo para contratar Mbappé, diz jornal espanhol

Acordo teria sido selado na última semana e envolve cláusula de rescisão milionária; francês deve se juntar à equipe espanhola na próxima temporada

Yoan Valat/EFE Craque estava sendo disputado entre o PSG, que quer sua permanência, e o Real Madrid, que deseja contar com o francês em seu elenco



Depois de meses de especulação, o jogador Kylian Mbappé teria definido seu futuro e está de saída para o Real Madrid. A informação foi dada pelo jornal espanhol Marca nesta segunda-feira, 16. O veículo disse que o francês decidiu deixar o Paris Saint-Germain e se juntar ao elenco merengue na próxima temporada. De acordo com o jornal, o acordo foi selado na semana passada, quando Mbappé esteve em Madrid para descansar. O contrato entre o francês e a equipe espanhola será de cinco temporadas e terá uma cláusula de rescisão milionária. O salário também deve envolver altos valores, mas ficaria abaixo do que o PSG ofereceu para que Mbappé renovasse seu vínculo. Um bônus pela assinatura do contrato também está previsto. O Real Madrid não precisará pagar nenhuma compensação financeira ao clube francês, uma vez que o PSG se recusou a vender Mbappé na última temporada.