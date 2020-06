Especulado no Real Madrid, Haaland afirma: ‘Não penso em deixar o Borussia Dortmund’

EFE/EPA/LARS BARON Haaland é centroavante do Borussia Dortmund



Erling Haaland é a sensação do futebol europeu na atual temporada. Dono de marcas invejáveis, o atacante norueguês chegou ao Borussia Dortmund no início do ano, mas já tem o seu futuro especulado em outros gigantes clubes, como o Real Madrid. O jovem, no entanto, garante que não deixará a equipe alemã na próxima janela de transferências.

“Vivo no presente, acabei de chegar em Dortmund e não estou pensando em sair por enquanto”, comentou o centroavante de apenas 19 anos, em entrevista ao “Waz”, na manhã desta sexta-feira (26).

Haaland foi contratado pelo Dortmund junto ao RB Salzburg (Áustria) por cerca de 20 milhões de euros. Destaque do time aurinegro na reta final do Campeonato Alemão, ele possui ainda mais quatro anos de contrato com o BVB.

Nesta temporada, Haaland soma 39 partidas, contribuindo com 44 gols e 10 assistências, considerando o seu desempenho no clube alemão e também austríaco. Agora, ele tentará melhor a sua marca no próximo sábado, na última partida do Dortmund na temporada, diante do Hoffenheim.