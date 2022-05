Real Madrid lança novos uniformes para a próxima temporada; confira

Lançamento foi feito nesta segunda-feira, 16, e contou a participação de nomes como Roberto Carlos, Iker Casillas e Raul Gonzalez, ídolos do clube espanhol

Reprodução/Instagram @realmadrid Ídolos e jogadores atuais participaram do lançamento do novo uniforme da equipe



Atual campeão do Campeonato Espanhol e finalista da Liga dos Campeões, o Real Madrid lançou o seu novo uniforme principal para a próxima temporada. O lançamento foi feito nesta segunda-feira, 16, através das redes do clube e contou com algumas personalidades da história do clube. Dentre elas o goleiro espanhol Iker Casillas, o lateral brasileiro Roberto Carlos e o atacante e ídolo merengue Raul Gonzalez. Nomes do elenco atual, como Alaba, Marcelo e Benzema também apareceram no anúncio. Enzo, filho de Marcelo, também está posando para foto com o novo uniforme. “História, tradição e momentos inesquecíveis”, disse o clube ao anunciar as novas peças, que apresentam um estilo retrô. O uniforme já pode ser comprado no site oficial do Real Madrid