Real Madrid mandará jogos no estádio utilizado por seu time B

Reprodução Real Madrid mandará jogos em estádio de menor capacidade



A equipe principal do Real Madrid mandará seus jogos até o fim da temporada no estádio que normalmente é utilizado, dentro do seu centro de treinamento. O anúncio foi feito por Florentino Pérez, presidente do clube.

“Tomamos a decisão de jogar no estádio Alfredo Di Stéfano, da nossa Cidade Real Madrid, todos os jogos em que formos mandantes. Essa decisão nos permitirá avançar nas obras do estádio Santiago Bernabéu”, afirmou, em carta enviada aos sócios.

O Campeonato Espanhol será retomado com portões fechados, o que facilitará o uso da estrutura, que tem capacidade para apenas 6 mil torcedores.

A primeira partida após a suspensão da competição será como mandante, contra o Eibar, no próximo dia 14.

Na carta, Pérez informou ainda que o clube estuda uma compensação para todos que compraram o carnê de temporada, que dá direito a ingressos para todos os jogos do Espanhol, e que não poderão assistir ao jogo pela restrição de público.

* Com EFE