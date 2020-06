Real Madrid mostra como estão as obras da reforma do Santiago Bernabéu; assista

Reprodução Santiago Bernabéu ganhará cobertura retrátil após reforma de mais de R$ 2 bilhões



O Real Madrid está aproveitando o momento de paralisação no futebol devido à pandemia para reformar o seu estádio, o tradicional Santiago Bernabéu. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (11), o clube madrileno mostrou algumas imagens de como a sua casa está sendo remodelada. Assista abaixo.

Como é possível verificar na publicação, o Real Madrid está promovendo uma ampla reforma, que atinge não só o campo, como também as arquibancadas e a cobertura, além das áreas externas e subterrâneas.

O Campeonato Espanhol será retomado hoje com o clássico entre Sevilla x Real Betis. O time comandado por Zinédine Zidane, no entanto, volta a campo apenas no domingo (14), quando recebe o Eibar.

Por conta das obras de modernização no Bernabéu, o Real Madrid mandará os seus jogos no estádio Alfredo Di Stéfano, que faz parte do complexo esportivo onde o time treina.

Restando onze rodadas para o término da La Liga, o time Merengue ocupa a segunda posição e soma 56 pontos, dois a menos que o líder e rival Barcelona.